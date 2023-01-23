『値下【UNUSED アンユーズド】KNIT HOODIE サイズ2【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 23時 32分に出品され03月21日 23時 32分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNUSEDのニットフーディです。

毛玉が出来やすいですが処理をすれば目立ちません。

単体でももちろん映えますが、ジャケットやコートのインナーとしても活躍します。



買った時からところどころ穴がありました。

目立たないので気にせずに着用しました。

使用時の引っ掛けなどではないのでご理解ある方のみご購入ください。



質問はお気軽にください。



- 色: イエローオレンジ

室内での撮影では暗いのでネットに載っていた写真やモデル写真も載せますご参考ください。イエローオレンジの単色に見えますがよく見るとイエローとオレンジの2色がまだらになっていて綺麗な色です。



- 素材: 毛 アルパカ ヘンプ

- ブランド名: UNUSED



ご覧いただきありがとうございます。



アンユーズド

UNUSED

kapital

キャピタル

ノンネイティブ

ネペンテス

ナナミカ

nanamica

ニット

フーディー

カーディガン

プルオーバー





カラー···イエロー



カラー···オレンジ



カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アンユーズド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 値下【UNUSED

アンユーズド】KNIT

HOODIE

サイズ2