『極美品 ヨウジヤマモトプールオム【名作】小便小僧Tシャツ 3 黒 2009AW【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 11時 03分に出品され03月17日 11時 03分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号mi403





Yohji Yamamoto Pour Hommeの2009awの小便小僧Tシャツです。

2009awは名作揃いで、ケルベロスや絵の具のデザイン、こちらの小便小僧のデザインがあり、今でも高値で取引されております。



一点ものになりますのでお早めにご購入下さいませ。





○アイテム

ヨウジヤマモトプールオム

yohji yamamoto POUR HOMME

半袖Tシャツ 黒 ブラック

アーカイブ 名作

小便小僧Tシャツ



極美品



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



○サイズ

サイズ3(相当)

肩幅52cm

身幅51.5cm

袖丈23.5cm

着丈79cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立つ傷や汚れのない美品。

気持ちよくご愛用頂けます^ ^



※状態は主観になりますので写真でご確認下さいませ。

※気になる点は、お気軽にご質問下さいませ^ ^





○カラー

ブラック



○素材

綿100％



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 極美品 ヨウジヤマモトプールオム【名作】小便小僧Tシャツ 3 黒 2009AW