『★日本製 YOHJI YAMAMOTO +NOIR テーラードジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 04時 40分に出品され05月06日 04時 40分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

YOHJI YAMAMOTO +NOIR

/ ヨウジヤマモト プリュス ノアール



ヨウジヤマモトの世界観を日常着で表現したブランド。黒をテーマとし、分量、バランスにこだわり、山本耀司の世界として、クラシック(古典ではなく、流行にとらわれないスタイル)、エレガンス、ゴージャス(豪華ではなく、洗練されて美しい様)を表現しています。





【品名】

ウール

ギャバジン

ロング

テーラード

ジャケット





【製造国】

日本





【素材】

wool / ウール





【サイズ】

2

肩幅：約41cm

身幅 ※脇下計測：約44cm

着丈：約77cm

袖丈：約63cm

※素人寸法ですので若干の誤差はお許しください。





【状態】

右脇に穴までは空いてませんが小さいスレが見受けられます。その他は致命的な破れ等なくまだまだ着用していただけます。極力気をつけていますが見落とし箇所もあるか もしれません。完璧を求める方はご遠慮下さい。古着に対して理解のある方のみ購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモトプリュスノアール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★日本製

YOHJI

YAMAMOTO

+NOIR

テーラードジャケット