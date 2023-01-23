『有次 骨すき包丁 スェーデン鋼 刃渡り11cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 06時 21分に出品され03月25日 06時 21分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 有次の骨すき包丁です。

刃渡りは約11cmです。

鋼材はスェーデン鋼です。

全鋼製です。

柄は鍔付きです。

スェーデン鋼の刻印です。



鋭く尖っていると言う感じでしょうか。

骨すき包丁は人気がありますので直ぐに売れていまいますのでお早めに。



裏を鈍角に研いだ跡があり、切れなかったので裏をなるべくフラットにと修正しましたが、9対１程度にはなりましたので、切刃を研いで良く切れるようになりました。

ご購入後も裏は水平にだけ研いでください。



切刃は鏡面、平も鏡面となっております。

多少使用感もありますが、重量も軽く、

サイズ的にプロの方でも一般のご家庭にもお薦めです。



砥石は北山8000番とシャプトン12000番と天然砥石で仕上げてあります。

大変良く切れる状態ですので、直ぐに使用できます。



●サイズ：刃渡り約110mm

●刃厚み：刃元の一番厚い場所で約2.2mm

●外寸220mm

●重量129g



#包丁 #骨すき #有次 #11cm 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: やや傷や汚れあり