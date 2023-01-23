『Stray Kids スンミン 直筆サイン入りチェキ 6/19【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 14時 23分に出品され03月16日 14時 23分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MANIAC ツアー 代々木 公演 6/19

会場CD予約特典

スクラッチA賞 スンミン



お顔を少しななめにしてこちらを見ています。

片手をガォーのポーズにしています。

日付が入っており、このビジュは世界に一つしかありません。



元々入っていたOPP袋から出さずに額に入れて保管しておりました。

額に入れたままお送りします。



◇即購入可

◇防水梱包

◇匿名配送・追跡可能



素人保管ですので、表面の細かなスレなどが気になる方はご遠慮ください。



Stray kids Seungmin signed polaroid

Maniac tour 6/19 Yoyogi 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用