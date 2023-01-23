『KARCHER K 2 クラシック プラス カーキット YELLOW【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 10分に出品され04月02日 16時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KARCHER K 2 クラシック プラス カーキット YELLOW



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新品・未開封のケルヒャーです。



女性にも扱いやすい軽量＆コンパクトタイプの高圧洗浄機です。バリオスプレーランスは水圧調節が可能で洗車から網戸の洗浄まで様々な場所に便利。また、自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます（フィルター、自吸用ホースが必要です）。※水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースか、アクセサリーページより「3m水道ホースセット」をご購入ください。(ケルヒャーHPより引用)



https://www.kaercher.com/jp/home-garden/pressure-washers/k-2-classic-plus-16009740.amp.html



即購入大歓迎です！

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#KARCHER

#KARCHER 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケルヒャー