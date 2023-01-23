『専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 03時 01分に出品され03月15日 03時 01分に終了予定です。即決価格は52,360円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今回４周年記念モデルとして出たものです。



記念モデルとして装備もかなり充実しています。

新品未開封でのお譲りです。





3〜4人家族や2人で贅沢に使えるサイズです。





最大収容人数···3〜4人 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラーテルワークス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テント・タープ タグ 専用