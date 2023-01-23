『jordan1 midnight navy【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月14日 07時 19分に出品され05月14日 07時 19分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スニーカーズ抽選購入品です。

サイズ26cm

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即日発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ jordan1

midnight

navy