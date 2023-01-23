『natal design ネイタルデザイン ショップコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 39分に出品され02月13日 15時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ:M

カラー:シャンブレー

定価:24200円



素人採寸ですが参考にしてください。

平置き

身幅 54㎝

着丈 90㎝

袖丈 62㎝

肩幅 45㎝



多少の使用感はございます。1箇所ボタンのほつれがございます。



私はタバコを吸いません、香水付けません、ペット飼ってません、体臭強くありません。商品は洗濯済です。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします



SHOP COAT CHAMBRAY / ショップコートシャンブレー襟を立てて着るタイプのシャンブレー素材のショップコートになります。ボタンは全てNATAL DESIGNが刻印されたオリジナルボタン。裾はシャツのようなラウンドカットで前身頃が長めになっているので横から見たときのアシンメトリーな感じがデザイナー拘りのポイントになっています。大きなハンドポケットは見た目も可愛くインパクトもありますし、収納力もあるのでスマホをはじめ、必需品はすべて収納できます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ネイタルデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ natal

design

ネイタルデザイン

ショップコート