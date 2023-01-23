『【フェイラー】エプロン ハイジ ウエスト切り替えAライン 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 35分に出品され03月12日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド フェイラー



フェイラーが好きでお出かけの時ショップを覗いては購入しておりました。今回撮影のために開封するものが多いので比較的綺麗な状態だと思いますが自宅保管品になります。

WEB限定品・店舗限定品・販売終了品など様々な出品になります。



ハイジ ウエスト切り替えAライン エプロン



サイズ 丈約83ｃｍ 左右ポケット付き



購入価格19800円



お届けのエプロンはハイジの位置が多少異なります。



即購入OKです。

フォロー割対応 既にお値下げした価格に変更しております。



#まりんえあフェイラー 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>エプロン・三角巾 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー