『カーハート アクティブジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 08時 11分に出品され04月25日 08時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅 46 身幅 56 着丈 67 cm

写真よりは色がはっきり残っています。

古着のやれ感はあります。中はボアになってます。

男子はジャスト、女子は小さすぎず大きすぎずで着れると思います。海外でも球数が減りつつあるカーハートの中でも、このサイズは珍しいと思います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カーハート アクティブジャケット