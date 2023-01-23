『【新品】ビタクラフト 3850 GOHAN VitaCraft 正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 17時 57分に出品され03月22日 17時 57分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【新品/未開封】

・商品名ビタクラフト 3850 ごはん鍋 お米 炊飯

・型番3850

・メーカー(ブランド)ビタクラフト VitaCraft

・JANコード4973673338502

・型番3850

・商品サイズ内径16cmx最大内径17.5cmx深さ9.5cmx全高15.6cmx全幅26cm

・商品重量1298g

・材質本体・フタ:全面5層構造(ステンレス2層・アルミニウム3層)、つまみ・取っ手:ステンレス

・対応熱源ガス、IH





■フタも本体も全面5層構造

熱まわりが良く、鍋全体から熱が加わり、理想の対流を実現。お米がふっくらもっちり、一粒一粒ツヤのある理想の仕上がりに。



■時短で炊飯

加熱10分+蒸らし10分の時短で炊飯でき、省エネにも。



■お手入れもラクラク

お鍋なので、丸洗いができまです。安心の10年間長期保証付き。



■最大炊飯可能量

白米3合/玄米2合/炊き込み2合



よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用