『【美品】ロベルトマッシーニ/スタンドカラーホースレザージャケット/ライダース/M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 03時 05分に出品され03月31日 03時 05分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ブランド



【ROBERTO MASSINI】

(ロベルトマッシーニ)



★商品名



【ホースレザージャケット】

(シングルライダース)参考定価¥45.000〜



★素材



馬革



★カラー



ダークブラウン



★SIZE



【M】

着丈/約65

身幅/約48

肩幅/約44

袖丈/約62



★商品状態



革特有のスレが少々ありますが、全体的には良好なコンディションですので、まだまだ長く着用していただけます◎



★etc



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最後までお読みいただきありがとうございます!

迅速な対応をお約束しますので、是非宜しくお願い致します(o^^o)! 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロベルトマッシーニ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ロベルトマッシーニ/スタンドカラーホースレザージャケット/ライダース/M