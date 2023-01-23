『Diver-X Magnetra contactglove【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 12時 55分に出品され04月05日 12時 55分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 欠品もないですし動作もしっかりします、値下げも少しなら考えております

定価 66000円

Magnetra 8800円

使用回数 4回



- ブランド: Diver-X サイズM

- :プラス Magnetra、基盤部柔らか素材変更済

- 付属品: USBドングル、ケーブル、グローブ

- 色: ホワイト

- ケース: 収納ケース 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり