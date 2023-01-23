『マッコイズ THE REAL McCOYS MA-1 フライトジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 38分に出品され03月15日 19時 38分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の説明】

ブランド、メーカー：THE REAL McCOYS

品名・型番：1993 MA-1

SPEC.MIL-J-8279

ALBERT TURNER

Reproduce by THE REAL McCOY’S

カラー：褪色モデル（希少）

※オレンジっぽい色褪せ

（写真1枚目が現物に近い色味です）

サイズ：M



1993年（約30年前）、ザ・リアルマッコイズが4年の歳月をかけ、1957年モデルを忠実に再現・販売したものです。



忠実に再現するがゆえに、『THE REAL McCOYS』の名前は内ポケットの中にひっそりとタグ付けされているのみです。



素材や染色方法など、あまりにオリジナル当時のものを忠実に再現し過ぎたために早期に色褪せることが判明し、希望に応じて非褪色モデルと無償交換できることにまでなった名品です。



当方は交換せずにオリジナルスペックの褪色モデルをそのまま30年間所有・保管しておりました。



詳細は全て参考資料の写真で確認できます。

（雑誌は付属しませんが、希望に応じて当時の文書を購入者にお付けできます。その際はコメントに記載してください。）



着用は少なめですが、残念ながら襟首と袖口ニット部に虫食いがありますので、ヴィンテージ、古着にご理解のない方、神経質な方は購入をお控えください。



なお、今回の出品に際して『おしゃれ着洗いコース』のクリーニングに出しております。



希少品であることから、商品差し替え防止のため、返品には応じられませんのでご了承ください。



参考までに、現TOYS McCOYが2024年10月から販売・予約受付中のSPEC.MIL-J-8279A ALBERT TURNERモデルは99,000円です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザリアルマッコイズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッコイズ

THE

REAL

McCOYS



MA-1

フライトジャケット