『シャープ 2B-C10DW1 ブルーレイレコーダー ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 18時 57分に出品され04月17日 18時 57分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ 2B-C10DW1 ブルーレイディスクレコーダー ダブルチューナー AQUOS 1TB ブラック

発売日：2021年3月4日



録画のみ使用。ディスクは使用していません。初期化済み。本来付属していませんがHDMIケーブルも付けます。



【仕様】

外形寸法：幅×奥行×高さ（突起部除く）：430×195×51（mm）

質量：約2.2kg

消費電力（待機時消費電力）：約21W（約0.1W/約10W/約0.06W）

年間消費電力量：約25.0kWh／年

録画内蔵HDD容量：1,000GB（1TB）

録画記録方式

・HDD／BD：MPEG2-TS

・DVD：MPEG2-PS

録画映像フォーマット：MPEG2、MPEG4 AVC/H.264

録画音声フォーマット：MPEG2-AAC（最大5.1ch）、ドルビーデジタル2ch

地上デジタルチューナー：2 CATVパススルー対応

BSデジタルチューナー：2

110度CSデジタルチューナー：2

予約番組数：最大130番組（ドラ丸録画（最大60番組）を含む）／1年（HDD）

HDMI出力：1系統

データ送受信：データ送受信用：1系統、外付けハードディスク用：1系統（USB（マスストレージクラス）準拠）（前面／後面）

無線LANユニット内蔵：○

LAN：1系統（100BASE-TX/10BASE-T）（後面）

付属品：リモコン、リモコン用電池（単3形2本）、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル（1.2m）、B-CASカード、電源コード（1.5m）



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#レコーダー 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし