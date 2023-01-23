『JAWS FORGED 52,58度 DG S200 2本セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 14時 30分に出品され04月30日 14時 30分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10ラウンドほど使用しました。通常使用による小傷はありますが比較的綺麗だと思います。フェイスはガンブルー処理をしています。48度も出品しています。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャロウェイゴルフ