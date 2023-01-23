『 イーストパック ホワイトマウンテニアリング別注 リュック 黒 大容量【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 44分に出品され03月15日 07時 44分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

EASTPAK×WHITE MOUNTAINEERING

イーストパック×ホワイトマウンテニアリング

コラボ

別注



●モデル

リュック

デイパック



●サイズ

横幅 約35.0cm

縦幅 約45.0cm

マチ 約15.0cm

※素人採寸



●カラー

ブラック / 黒



●状態

使用感少なめで特に目立つ汚れはございません。

大きめのリュックです。



梱包上、発送サイズに収まる様折り畳んでの発送となりますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ホワイトマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 完売品

イーストパック

ホワイトマウンテニアリング別注

リュック

黒

大容量