『【人気カラー】スカーフネックニットワンピース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 13時 57分に出品され03月27日 13時 57分に終了予定です。即決価格は8,885円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック2832



柄···無地



シルエット···フレア



季節···オールシーズン



季節···秋冬





定価：36,300円



～公式説明～



胸元にスカーフを添えた、この一枚でお洒落を叶えてくれる新作ニットワンピース。

スカート部分はアシンメトリーな配色デザイン、カフスにはゴールドボタンを飾った、レトロクラシックなムードに仕上げた拘りの一着。

ボディラインを綺麗に見せてくれる美シルエットに加えて、ウエストベルトでスタイルアップ効果も◎

スカート部分が自然とふんわりと広がる女性らしいシルエットもポイントです。

秋には一枚で、冬には寒くなったらレザージャケットやコートを羽織って、様々なコーディネートをお楽しみ下さい。



サイズ36

総丈115 肩幅32 袖丈52 身幅40 袖幅13 ウエスト33



素材

レーヨン 65%, ナイロン 35%



付属品：スカーフ・ベルト



2回着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【人気カラー】スカーフネックニットワンピース