『BOSE ｜ QuietComfort Ultra Headphones【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 06時 15分に出品され05月06日 06時 15分に終了予定です。即決価格は19,780円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが、違うイヤホンを使用しているため一度使用してそのまま置いていました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボーズ