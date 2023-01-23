『チェコ軍 スノーパーカー ヴィンテージ ジャケットus 50s 60s 70s【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 16時 37分に出品され04月13日 16時 37分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チェコ軍 アノラック スノーパーカー



肩幅: 58cm 袖丈:68cm 身幅:85cm 着丈:90cm



背中部分にギャザーがあるのが特徴

そのためシルエットも綺麗なAラインです。



ドローコード等ついているので袖口衿口共にシルエットの変化が楽しめます。



3枚目は引用。サイズ感および着用のイメージ画像です。（wearより）レイヤードを楽しめます。

当方はこのようなイメージで着方をしておりましたが、系統が変わったため出品です。



なお、クローゼット保管がほとんどで実際の着用は5回未満です。



あくまで古着ですので、着用感、小さな汚れ傷などがある場合がございます、神経質な方は、ご購入をお控え下さい。



写真撮影や光の当たり方による色合いの誤差などで実物とは若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。



カラー···ホワイト

us armyのスノーパーカーにかなり近しいです。

ミリタリー アノラック

ユーロヴィンテージは近年の高騰が激しいためコレクションとしてもいかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ チェコ軍

スノーパーカー

ヴィンテージ

ジャケットus



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