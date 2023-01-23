『Kate Spade ドット柄 トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 32分に出品され03月26日 23時 32分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 外寸

横３５✕縦２９(表面３５)✕マチ６.５Cm

ショルダー９５(金具含む)



写真２枚に有りますように底の角が２ヶ所に擦れ・ほつれがあります



【デザイン】

このトートバッグは、黒と白のドット柄が特徴で、洗練された印象を与えます。カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいデザインです。



【素材】

耐久性のあるキャンバスと合成皮革を使用しており、日常使いに最適です。軽量で持ち運びも楽です。



【機能性】

内ポケットがあり、小物の整理がしやすい設計です。ハンドルの長さも適度で、肩掛けにも手持ちにも対応しています。



- 色: 黒と白のドット柄

- 素材: キャンバスと合成皮革

- ブランド: Kate Spade

- スタイル: トートバッグ

- ハンドルの長さ: 中

- ポケット: 内ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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レディース

バッグ タグ Kate

Spade

ドット柄

トートバッグ