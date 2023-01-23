『【美品】ルイヴィトン バッグ ネヴァーフルPM ダミエ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 24分に出品され03月19日 00時 24分に終了予定です。即決価格は39,556円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品詳細★

【ブランド】LOUIS VUITTON (ルイヴィトン)

【商品名】ネヴァーフルMM ダミエ

【サイズ】W28.5×H22×D13 cm

【品番】N51105

【シリアル】SA2132 【付属品】なし

【状態】

ベタつき無し、ほつれ無し、角擦れ無し、

手持ち少し使用感あり、（写真10.11）

お品の状態は良く美品

ご購入後、気持ちよくお使い頂けます。









備考]



⚪︎購入元

大手ブランド買取店

AACD加盟店

ストアのオークション(鑑定済み)





古物商許可証[第３０６６４２４１７９７７号] 東京都公安委員会

※色名・素材名が異なる場合もございます。

※新品をご希望の方や神経質 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダミエ

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