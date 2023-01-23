『刺子 トートバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 13時 53分に出品され04月04日 13時 53分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年の6月に購入し、6600円でした。1週間程使用しました。



●サイズ：

縦幅 約21cm

横幅 約30cm

マチ 約12cm

●素材：綿(刺子)

●付属品：底板

●その他、注意事項：

傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 刺子 トートバック