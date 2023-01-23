『DKNY パフジャケット ダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 06時 26分に出品され04月17日 06時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダナキャランの中綿入ナイロンブルゾンです



00sのものですが、今っぽく着ていただけると思います。

インナー生地もしっかりコシがあり形も崩れにくいです。



size S ですが実寸はM～Lくらいあります。



実寸

肩幅50

身幅60

着丈68

袖丈57



パフジャケット

ダウンジャケット

幅広

短丈

DNKY

アニエスベー

LANDS END

ランズエンド

Eddie Bauer

エディバウアー

old gap

polo sports

90s

00s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダナキャラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DKNY

パフジャケット

ダウン