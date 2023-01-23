『yoshiki様専用 セーラーズSAILORS 刺繍トレーナーおニャン子クラブ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 32分に出品され03月29日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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古着のセーラーズSAILORS 刺繍スウェットレーナーおニャン子クラブです。



黒地に黒の刺繍





大きいサイズなので

実寸をご確認願います







緑タグ



#90s

#90年代

#夕やけニャンニャン

#とんねるず

#原宿

#日本製





◉表記サイズ : 表記無し



【実寸】多少の誤差はご了承下さい

肩幅約59cm

袖丈約58cm

身幅約59cm

着丈約66cm





◉カラー : ブラック



◉素材 : 画像をご確認下さい



◉状態 : 一般的な中古衣類の状態です

大きなダメージは見当たりません







商品一覧は下記リンクより



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・特筆する様なダメージを記載してます。

中古品の為ご理解のほど宜しくお願いします。



・商品説明に記載外の小傷、

微細な汚れはご容赦下さい。



・神経質な方はご購入をお控え頂きます様

お願い致します。



・配送方法により圧縮しての梱包となりますので

ご理解お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ yoshiki様専用 セーラーズSAILORS

刺繍トレーナーおニャン子クラブ