『PBTFans X-Ray Base kit + Artisan【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 05時 20分に出品され04月27日 05時 20分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

base kitとartisanのセット

キーキャップのみ

バラ売り不可



▼スペック

対応レイアウト：US配列

素材：ABS

色：Clear ABS with White (WS1) legends

プロファイル：Cherry Profile

対応スイッチ：Cherry MX 及び互換スイッチ

刻印：ダブルショット

製造： KBDfans



▼スペック（Artisan）

素材: アルミニウム、ポリカーボネート

プロファイル: Cherry Profile, R1

対応スイッチ：Cherry MX 及び互換スイッチ

製造: Salvun



keycap アーチザン アーティザン アルチザン

自作キーボード カスタムキーボード #自作キーボード 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用