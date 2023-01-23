『058 GUCCI グッチ シェリーライン トートバッグ ハンドバッグ 肩掛け【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 20分に出品され03月13日 19時 20分に終了予定です。即決価格は12,077円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ありがとうございます！



管理番号…62850061



#minashopバッグ

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ブランド名…GUCCI



状態ランク…A



状態ランク一覧

N 新品

S 未使用品

SA 傷汚れが少なく、状態の良い商品

A 程よい使用感や多少の傷や、汚れはあるが程度良好の商品

B 使用感の他、目立つ傷や汚れが見れる商品

C かなり大きな傷みがある難あり商品

J ジャンク品



カラー …写真参照



素材…キャンバス



サイズ…

縦約24cm横約26cm奥行き12cm

ハンドル部分約46cm

ショルダー部分cm



平置き実寸で採寸しております。

多少の誤差はあります。



付属品…無し



状態…外側使用感ございますが

その他は比較的綺麗な状態です。





【注意事項】

状態はあくまで出品者の主観でございます！

慎重に検品しておりますが、

どうしても見落としが出来てしまう事もございます。

あくまで中古品としての

ご理解の程よろしくお願い致します。

こだわりのある方のご購入はお控え下さい！



購入者様へのお願い！

商品の状態等は出来る限り記載して、

写真にも掲載しておりますが、

中古品の場合ですと、

全てをお伝えするのは困難です。

なので、気になる点や画像の追加等

ご要望御座いましたら

どうぞコメントください。



購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



鑑定済の正規品です。

ご安心してお買い求め下さいませ。



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極美品 美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 058 GUCCI グッチ シェリーライン トートバッグ ハンドバッグ 肩掛け