『BOTTEGA VENETA マネークリップ型財布 コインケース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 47分に出品され03月20日 16時 47分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のある素材】

BOTTEGA VENETAのレザーを使用したマネークリップ型財布、コインケースは編み込みデザインが特徴で、見た目にも高級感があって私もお気に入りでした。



【機能的なデザイン】

６つのカードポケットを備え、必要なものをすっきりと収納できます。小型サイズで持ち運びにも便利です。



- 色: 焦茶

- 素材: レザー

- ブランド: BOTTEGA VENETA

- カードポケット数: 6

- デザイン: 編み込みデザイン

- タイプ: コインケース

- サイズ: 小型



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ BOTTEGA

VENETA

マネークリップ型財布 コインケース