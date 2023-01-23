『makita CL181FD充電式クリーナ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 02時 17分に出品され03月19日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マキタCL181FD充電式クリーナ 18v

サイクロンアタッチメント



のセットになります。



※充電器とバッテリーはありませんのでご注意下さい。



クリーナ本体とサイクロンアタッチメントは

現場では使っておりません。主に家の掃除に使っておりました。



動作も問題なく、多少傷はありますが現場で使われている物に比べれば全然綺麗だと思います。



写真の11枚目、12枚目に載せてますが、白い筋が入っております。私が気になる部分はここくらいです。



中古品ですのでご理解ある方のご購入お待ちしております。



神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



お値下げは教えて下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: やや傷や汚れあり