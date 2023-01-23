『Carhartt 黒 アクティブジャケットうめざわ様専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 21時 22分に出品され03月03日 21時 22分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年古着屋で購入しました

人気の黒Carharttパーカーです！

状態は良く、目立った傷はありません

値下げは範囲内で可能です

質問等是非是非してください

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よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Carhartt

黒

アクティブジャケットうめざわ様専用