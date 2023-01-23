『【美品】オースチンリード ジャケット ツイード 38 刺繍 ビジュー チャーム【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 20時 12分に出品され05月13日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••



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【ブランド】

AUSTIN REED（オースチンリード）



ジャケット

ノーカラー

ミックス ツイード

ビジュー

チャーム

フォーマル

セレモニー

パーティー

食事会

オケージョン





【商品特徴】



◆英国王室御用達の高級ブランドAUSTIN REEDのノーカラージャケットです。

きらりと光るビジュー付チャームと、お花の刺繍がパッと目をひく上品でエレガントなオケージョンジャケットです✨





【カラー】

ネイビー（紺色）

ネイビーブルー







【サイズ】

表記 38（Мサイズ相当）

肩幅:39cm

身幅:43cm

袖丈:60cm

二の腕:15cm

着丈:53cm



※素人採寸のため多少の誤差はお許し頂けますと幸いです。







⚫素材



コットン（綿） 34%

ウール （毛） 25％

アクリル 18%

ポリエステル 18%

ナイロン 5%







⚫状態

目立った傷や汚れはなくとても綺麗な状態です。この先も長い期間にわたってご愛用頂けます✨







⚫その他・注意事項

自宅保管ということをご理解頂いた上でご購入をお願いいたします。







⚫️当店は全て正規品を取り扱っていますので

安心してご利用いただけます。



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☆購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

その他ネット購入

不要になった私物

240829 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オースチンリード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】オースチンリード

ジャケット

ツイード

38

刺繍

ビジュー

チャーム