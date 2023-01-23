『最終値下げ XP-Pen Artist 22【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 21分に出品され03月10日 02時 21分に終了予定です。即決価格は14,944円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4月にAmazonで購入いたしました。頻度的には8回程度の使用です。(1回1時間程度)発送の際は、商品箱のまま発送いたします。中の梱包材を捨ててしまったのでプチプチで梱包いたします。付属品は、全て揃っています。液晶には、5000円ほどのフィルムも付いております。

【高品質IPSパネル】

21.5インチのIPSパネルを搭載しており、広視野角と鮮やかな色再現が特徴です。デザインやイラスト制作に最適です。



【多機能対応】

Windows 7以降、Mac OS X 10.10以降、ChromeOS 88以降に対応しており、幅広いデバイスで使用可能です。



【付属ソフトウェア】

お絵描きソフトウェアが付属しており、すぐにクリエイティブな作業を始められます。



- ブランド: XP-Pen

- モデル名: Artist 22

- サイズ: 21.5インチ

- パネルタイプ: IPS

- 対応OS: Windows, Mac, ChromeOS

- 付属品: お絵描きソフトウェア



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし