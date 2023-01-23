『希少 adidas プルオーバーパーカー アディダス ビッグロゴ skate【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 06時 05分に出品され03月15日 06時 05分に終了予定です。即決価格は8,720円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ご覧いただいてありがとうございます★











★値下げについて★











値下げ交渉につきましてはフォロワー様限定で割引を実施させて頂いております！

割引内容は下記の通りです⬇︎









※〜2999円→200円引き

※〜4999円→300円引き

※〜9999円→500円引き

※10000円〜→800円引き







※購入後のお値下げは不可になります。

必ず購入前にコメント下さい。











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#starrdom にて、古着多数出品しております。











●ブランド



adidas

プルオーバー パーカー



アディダスのプルオーバーパーカーになります★

存在感抜群でとてもオススメになります★

是非お早めに★



●サイズ



L

詳しくは実寸でご確認お願い致します！



●実寸



着丈65cm

身幅59cm

肩幅54cm

袖丈54cm



多少の誤差はご了承下さい。



●状態



古着になりますので特有の使用感は多少ございますが、気になるような汚れダメージ等は特になくまだまだ長く着用していただけるかと思います★

古着慣れしている方なら大丈夫かと思いますが、神経質な方はご購入をお控え下さい。

細かな汚れ等、見落とし等ある場合もございますので、予めご了承下さい。



●ご提案



メンズサイズですが、古着女子の方に着用していただいてもかなり可愛いデザインだと思います★



●その他



古着になりますのでご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します！！









★プロフィールもご確認、宜しくお願い致します★









古着男子 古着女子 古着 フルダン フルジョ skateboards skateboard スケートボード スケボー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

adidas

プルオーバーパーカー

アディダス

ビッグロゴ

skate