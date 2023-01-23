『テントファクトリー フォーシーズン トンネル 2ルームテント【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 15分に出品され04月17日 02時 15分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TENT FACTORY(テントファクトリー) フォーシーズン トンネル 2ルームテント



BE TF-4STU2-NR



2020年7月に新品で購入をし、

4回ほど使用しています。



キャノピー用ポール(1本)のジョイント部分のゴムが、

少し外側にズレてしまっており、少しゴムの引っ張りが弱めです。

(ポールの設営には問題ありません。)



大事に使用していたので、

見落とし等があるかも分かりませんが、

破けや穴空きは無く、

比較的きれいかと思います。



屋外で使用していた中古品ということをご理解のうえ、ご購入下さい。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テントファクトリー

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