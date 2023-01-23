『希少◆ブラックレーベルクレストブリッジ◆ステンカラーコート シャドーチェック柄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 16分に出品され04月07日 18時 16分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❍ITEM



BLACK LABEL CRESTBRIDGE(ブラックレーベル・クレストブリッジ) 三陽商会



メンズステンカラーコート 総柄



＊クレストブリッジの羊毛ウールのロングコートでございます。

コート全体にシャドウチェック柄デザインで施されておりとてもお洒落な一着でございます。



裏地にはブランドの代名詞のクレストブリッジチェック柄がデザインされており見えない箇所までお洒落にこだわり抜かれております。



ウエストベルトを調整でAラインシルエットがボディラインを美しく魅せてくれますのでビジネスのスーツの上から羽織っても◎



幅広い年齢層が好むブランドでもありますのでご成人される方の晴れ舞台へのお供の一着としてでもいかがでしょうか？



Burberry Black label バーバリーブラックレーベルクレストブリッジがお好きだった方には特にオススメでごさいま。



お探しだった方は是非。





❍状態



使用回数、数回程度の極美品のコンディションでございます。



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。







❍SIZE 【cm表記】 L



肩幅43cm 身幅53cm 袖丈60cm 着丈91cm







❍CONDITION 【状態】A





【S】 新品同様 【A 】 ほぼ使用感のない非常に綺麗な状態の商品 【B】使用感がございますが比較的綺麗な商品 【C】使用感があり多少の傷や汚れがある状態の商品 【D】傷みなどのダメージがやや目立つ状態の商品 【E 】傷みや劣化が目立つ状態の商品

※商品の状態は出品者の主観になります。



❍COLOR【色】





ブラック 黒







❍material【素材】



表地 羊毛100％

裏地 ポリエステル







❍DELIVERY【配送】



✽ご購入ですが如何なる場合でありましても先着順になりますので早い物勝ちになります。





✽心込めて丁寧に梱包し、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

✽あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



✽写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少◆ブラックレーベルクレストブリッジ◆ステンカラーコート

シャドーチェック柄