『⭐︎お洒落カラー⭐︎ adidas アディダスオリジナル トラックジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 54分に出品され03月08日 08時 54分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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adidas アディダス

トラックジャケット

サイズL

襟高

オレンジが効いた配色です^ - ^

側面の黒箇所はメッシュ素材で通気性◎



◆サイズ：100（Lサイズ）

・肩幅 43cm

・身幅 50cm

・着丈 66cm（襟下より）

・袖丈 66cm



※平置採寸（素人採寸ため多少の誤差ご了承ください）



◆カラー：グレー/オレンジ/ブラック



◆状態 ：多少の毛羽立ちあるくらいです。古着としては状態良好です。



＞即購入OKです。

＞自宅にて素人保管です。中古品にご理解いただける方のみ購入お願い致します。



アディダスオリジナル

トレフォイル

ファイヤーバード



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ⭐︎お洒落カラー⭐︎

adidas

アディダスオリジナル

トラックジャケット