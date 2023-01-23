『ナマチェコ デニム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 22時 13分に出品され04月10日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナマチェコのデニムでございます。着用機会が無いため出品いたします。定価は7万ほどでございます。丈なおしをしておりますが、緑のデニム部分と黒の部分で同じ長さ切っているため、比率は変わっておりません。サイズ詳細は以下の通りでございます。



ウエスト70

丈101

裾幅20



出品者171センチやや細身 ジャストサイズ着用



そのほかご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ナマチェコ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ ナマチェコ

デニム