『THE North Face Toben Jacket トーベンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 14時 25分に出品され03月29日 14時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE Toben Jacket

着用機会がなく出品致します。

数回着用して保管していました。

状態はいいと思います。

よろしくお願いします。



●サイズ：タグ表記 サイズM



●状態：

数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

North

Face

Toben

Jacket

トーベンジャケット