『美品✨CYCLAS メルトンビーバーコート ネイビー 36【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 08時 14分に出品され04月09日 08時 14分に終了予定です。即決価格は11,105円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド/CYCLAS、シクラス





■商品説明

メルトンビーバーコート

ネイビー紺



数回着用。

特に目立った汚れ毛羽立ちなく、全体的に綺麗です◎





■サイズ/ 36



肩幅 58cm

身幅 52cm

着丈 89cm

袖丈 35cm











【注意事項】

※購入時期・着用回数はわかるもののみ記載しています。記載がないものは質問を受けてもお答えできないケースが多いので、ご了承くださいませ。



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※お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。



※光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。



※コメントのやり取りの最中でも、購入の早い方が優先です。



即購入OKです！深夜・早朝お構いなく…(^ ^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シクラス

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ジャケット・アウター タグ 美品✨CYCLAS



メルトンビーバーコート ネイビー 36