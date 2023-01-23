『M .ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 11時 13分に出品され03月16日 11時 13分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️こちらの商品は11月12日までの出品となります。最終価格です。



M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro



2014年8月9日にビックカメラで新品を購入したのですが、

ほとんど使用することなく長期間保管しておりました。

防湿庫での保管ではありません。



出品前にカメラに装着し動作確認を行いました。



室内でカメラに2回装着しただけで、ほとんど使用していません。

外観には目立った傷や汚れはありませんが、

保管による擦れ傷等はご了承いただければと思います。



カメラの専門業者の方に査定をしていただいた際は、買取可能な商品でB判定でした。

カビなし、ちり（小ゴミ）あり、若干ですが弱い曇りがあるとのことでした。当方はカメラに詳しくないので実際のところはわかりません。



細かい点が気になる方はお取引をご遠慮ください。中古品にご理解のある方のみお取引をお願いいたします。



レンズ保護フィルターを付けたままお送りします。



元箱は処分したので、緩衝材に包んでメルカリ便（ゆうゆう⇄メルカリ）でお送りいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント ブランド: オリンパス