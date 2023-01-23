『ポーター PORTER ショルダーバック メンズ ブラック 黒 男女兼用 大容量【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 06分に出品され03月28日 22時 06分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

ポーター PORTER



【商品名】大人気

ポーター PORTER ショルダーバック メンズ ブラック 黒 男女兼用 大容量



【カラー】

ブラック×黒



【仕様】

チャック開閉式

外側

チャックポケット×2

マジックテープポケット×2

内側

マジックテープポケット×1



【サイズ】㎝

縦27×横39×12



【付属品】

なし



◼︎状態（写真参照）

目立つ傷や汚れなく、全体的に綺麗な状態です。

表側表面（ロゴ付近）によく見ないとわからない程度の薄い汚れのようなものが見られます。※写真8.9枚目参照



シンプルながらも洗練されたデザインが特徴で、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



ブラックの落ち着いた色合いは、どんなコーディネートにもマッチし、あなたのスタイルを引き立てます。長時間の使用にも耐えうる耐久性のある作りで、日々の移動を快適にサポートします。



カメラを持ちながらの旅行バックとしても最適です。



★AACDに加盟のブランド品買取店や古物商許可証保有のブランド品取扱店より購入しています。真贋鑑定済みの正規品のみの取扱となりますので、安心してご購入くださいませ。



★梱包は、濡れないようにビニール袋等に入れ、適宜緩衝材を使用して発送いたします。リサイクルボックスを使用する場合がございますが、中のビニール袋等は新品で丁寧に梱包いたします。



★発送方法を変更する場合がございます。変更不可や希望の発送方法がある場合にはコメント・取引メッセージにてご連絡くださいませ。



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他で購入された場合、突然削除する場合がありますのでご了承ください。



★商品は全て一点物です。

★自身や家族が私物で購入したもの、又は仕事上、様々なブランド品を購入することがありますが、使用する機会がなくなったものを中心に、格安なお値段にて出品しております。



★大変お得な商品を多数揃えておりますので、アカウントフォローしてチェックしてくださいね(*´꒳`*)

※フォロー割&リピート割キャンペーン実施中☆彡 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター PORTER ショルダーバック メンズ ブラック 黒

男女兼用 大容量