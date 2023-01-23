『ストーンアイランド スウェット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 14時 39分に出品され04月20日 14時 39分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーンアイランド stone island

スウェット ロンt トレーナー



白 ホワイト

Sサイズ

正規店にて、購入。

購入後数回のみ使用しました。



170cm 65キロで着用してました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ストーンアイランド スウェット