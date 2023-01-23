『【未使用級】アダムエロペ 羊革 / ラムレザー タブルライダースジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 07時 37分に出品され03月09日 07時 37分に終了予定です。即決価格は9,607円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



アダムエロペの人気デザインのラムレザー ダブルライダースジャケットになります。しなやかで柔らかくさらっと着心地よく着用できる素敵な一着です。

使用感もなく良い状態ですが中古品になりますので写真確認のうえご理解したうえでご購入宜しくお願いしますm(_ _)m



ADAM ET ROPE / アダムエロペ



レザー素材...羊革 / ラムレザー



サイズ M 表記



着丈 61.5

身幅 50

肩幅 44

袖丈 60



素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。



カラー ブラック



撮影環境による多少のお色の誤差はありますのでご了承ください。



購入元 : 大手リユースショップ



※ 良い状態ですが人の手に渡ったお品であり素人検品ですので気になる方、完璧を求める方は購入をお控えください。ご理解のほど宜しくお願いしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用級】アダムエロペ

羊革

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ラムレザー

タブルライダースジャケット