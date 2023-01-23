『ほぼ新品 Apple AirPods Pro 第2世代 右耳 正規品 イヤホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 02時 55分に出品され04月08日 02時 55分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
【新品】Apple純正 AirPods pro 第2世代 両耳・ケース付き
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落札価格9204円
98 入札履歴
終了
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