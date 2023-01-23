『【激レア】HYDE着 SHARE SPIRIT ベロアスカジャン ブルゾン 希少【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 21時 39分に出品され03月11日 21時 39分に終了予定です。即決価格は69,090円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【※限定値下げいたしました！】



・hydeさんがプライベートで愛用されヘビロテされている激レアアイテムです。

・一度着用のみの美品です(タグ付き)。

・サイズはMサイズです。

→オーバーサイズで非常に可愛くかつカッコよくご着用いただけるサイズ感です。

・全国即完売の非常に希少なアイテムです。本店はSサイズのみの展開なので、Mサイズは全国でもかなり生産数少ないと思います。

・素材は前身頃、袖に高級ベロアを使用して、後ろ身頃は別珍(ベルベット)を使用してます。

→薄手で肌触りが非常に滑らかで、極上の肌触りとなっており着心地も最高です。

・ヨーロッパのヴィンテージのイラストをブリーチプリントしており、雰囲気があり非常にカッコ良いデザインとなっております。SHARE SPIRITの秋冬向けスカジャンでは過去最高傑作だと思います。

・アンティーク感のある加工が施されていたり、袖がバルーンスリーブになっていたりと、細かなディテールにも拘りが詰まっています。

・ライトアウターとしても、ジャケットやコートのインナーとしても使えるためオールシーズン活躍してくれます。

・非常に人気で希少なアイテムのため、お探しの方も多いと思います。滅多に出回らないと思うので早い者勝ちとなります。この機会に是非どうぞ。



★スカジャン単体でも非常にカッコいいですが、画像7のhydeさんのように同色同素材のトラックジャケットの上に着用いただいてもお洒落です。

以下で別途出品しておりますので是非合わせてチェックください。(セット購入希望の方はコメントいただければ割引も可能です)

→#HYDE着SHARESPIRITベロア



※ このまま売却するか悩んでおりますのでひとまず現状の価格にて出品しますが、取り下げる可能性もありますのでご了承願います。購入希望の方は価格交渉等お気軽にどうぞ！





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