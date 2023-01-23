『90s 新品 deadstock バービー Tシャツ XXL Barbie 人形【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 39分に出品され03月28日 05時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
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落札価格13000円
661 入札履歴
終了
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