『90s 新品 deadstock バービー Tシャツ XXL Barbie 人形【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 05時 39分に出品され03月28日 05時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代バービーのTシャツになります。

デッドストックの新品になります!!

コピーライト1991年です◎

USA製fruit of the loom BESTの良いタグが付きます!!

裾袖シングルステッチになります。

今後、良い状態は出てこないと思います。

vintage古着がお好きな方、この機会に是非!!









他にも多数出品しております。

#山田のメルカリ出品

↑こちらのハッシュタグから、"販売中のみ表示"検索で是非ご覧ください





NIKE(ナイキ)やchampion(チャンピオン)などのスポーツやカレッジ物やvintage古着がお好きな方はもちろん

ralph lauren(ラルフローレン )やpatagonia(パタゴニア )やcarhartt(カーハート)やnorth face(ノースフェイス)やLevis(リーバイス)などのアメカジやストリートな着こなしがお好きな方にもおすすめできるかと思います！



身幅···63cm

着丈···74cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

新品

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バービー

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