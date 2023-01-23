『サンリオ GROONY × Hello Kitty ハローキティ 着る毛布【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 08分に出品され03月13日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用



自宅保管



GROONY × Hello Kitty コラボ

ハローキティ 着る毛布



⚠︎新品未使用で衣装カバーを掛け保管しており傷や汚れはございませんが購入時の外箱はございません



ご購入をお考えの方はご理解の上ご検討下さい



・ハローキティグルーニー



・ブランケットウェア



圧縮し畳んで発送致しますので到着時の畳みジワなどご了承頂けると幸いです



2017年にLOWYAから日本限定発売されていた着る毛布で有名なGROONYとサンリオのコラボ商品でフードやボディのハローキティデザインがとにかく可愛く暖かさはもちろん触り心地も着心地も最高なブランケットウェアです(*´ω`*)



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