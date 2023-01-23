『MacBook Pro 14インチ Apple M1 Proチップ メモリ32G【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 28分に出品され03月11日 13時 28分に終了予定です。即決価格は89,662円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アップル Apple MacBook Pro 14インチ Apple M1 Proチップ（8コアCPU/14コアGPU）/SSD 512GB/メモリ 32GB シルバー

Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard - 日本語（JIS）

付属品: 67W USB-C電源アダプタ & anker type-c ケーブル



3年間程度使用していました。メモリ32G積んでいるので、動画や画像編集などサクサク行えます。まだまだ使えると思います。新しくマシンを買ったため出品致します。



ケースとディスプレイにフィルムをつけて使っていたので、全体的に綺麗かなと思います。

状態は写真でご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル