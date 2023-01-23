『PORTER ポーター タンカー ウエスト バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 59分に出品され03月10日 03時 59分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離の為出品します。

利用頻度が少ない美品です。

目立つようなキズや汚れはないかと思います。



商品の状態は写真を見てご判断ください。

◇品番

622-76629

◇ブランド / シリーズ

PORTERTANKER

◇カテゴリー

ウエストバッグ ヒップバッグ

◇サイズ

W:400mm/H:140mm/D:70mm

◇カラー

ブラック

◇定価

15,950円

◇重量

210g

◇素材

表：ナイロンツイル

（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ



美品ですが中古品、自宅保管のため多少の傷等はあります。

神経質な方はご遠慮下さい。



ポーター 吉田カバン

メンズ レディース ボディ バッグ

柄・デザイン...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PORTER

ポーター タンカー ウエスト

バッグ